Die Eltern hatten große Pläne: Shania (21) und Davina (22) sollten das Familienimperium übernehmen, Mode machen, Geschäfte führen, das Roberto-Geissini-Erbe sichern. Doch die beiden Jung-Geissens rekeln sich lieber in den teuersten Beachclubs von Saint-Tropez – das Champagnerglas in der einen Hand, das iPhone für den nächsten Instagram-Post in der anderen. Dabei spuckten die beiden erst kürzlich große Töne. "Ich habe meine Modemarke und mache ganz viel mit Instagram", verkündete Davina stolz. Und Shania legte nach: "Ich mache Kunst. Mal sehen, was uns Spaß macht." Das klingt zwar nach (einigermaßen) seriösen Geschäftsideen – doch ein Blick auf ihre Social-Feeds zeigt eher Bikini-Business am Pool.