Davina & Shania Geiss: Es reicht! Papa Robert spricht ein Machtwort
Die Geiss-Girls lassen es krachen und verjubeln das Geld. Carmen und Robert können dabei nur hilflos zugucken …
Davina und Shania genießen ihr Luxusleben in vollen Zügen.
© IMAGO / Andreas Beil
Die Eltern hatten große Pläne: Shania (21) und Davina (22) sollten das Familienimperium übernehmen, Mode machen, Geschäfte führen, das Roberto-Geissini-Erbe sichern. Doch die beiden Jung-Geissens rekeln sich lieber in den teuersten Beachclubs von Saint-Tropez – das Champagnerglas in der einen Hand, das iPhone für den nächsten Instagram-Post in der anderen. Dabei spuckten die beiden erst kürzlich große Töne. "Ich habe meine Modemarke und mache ganz viel mit Instagram", verkündete Davina stolz. Und Shania legte nach: "Ich mache Kunst. Mal sehen, was uns Spaß macht." Das klingt zwar nach (einigermaßen) seriösen Geschäftsideen – doch ein Blick auf ihre Social-Feeds zeigt eher Bikini-Business am Pool.
Sie genießen das Luxusleben
Tag für Tag posten die Luxus-Girls sich aus Millionärs-Hotspots wie "Shellona", "Nikki Beach", "Le Club 55" oder "Verde Beach", wo Geld keine Rolle spielt. Eine einfache Liege? Mindestens 500 Euro pro Tag. Ein Lunch? Gibt’s ab 300 Euro pro Person. Und Champagner? Eine Flasche geht schon mal für 3500 Euro über den Ladentisch. Inklusive Feuershow – alles dokumentiert für Social Media. Bei einer Beach-Party, die angeblich 1500 Euro Eintritt pro Person kostete, tanzten die Schwestern gut gelaunt hinter dem DJ-Pult. Und wenn sie nicht gerade auf einer Jacht posieren, lassen sie sich im Club buchstäblich auf Händen tragen.
Robert Geiss hat die Nase voll
Reaktionen auf den ausschweifenden Lifestyle bleiben nicht aus. Kritiker sprechen abfällig vom "Beruf Millionärstochter". Papa Robert Geiss (61) sah sich sogar gezwungen, öffentlich mit Konsequenzen zu drohen: "Wenn die beiden so weitermachen, waschen sie bei mir im Laden Autos!" Er wolle seine Töchter "auf den Boden der Tatsachen zurückholen". Doch Shania bleibt trotz väterlichem Machtwort cool: "Autos putzen ist nicht mein Lebensweg. Ich mache GEISSENS, Instagram, TikTok… Ich bin jung!"
So skandalös der Beachclub-Marathon auch sein mag – vielleicht steckt dahinter doch mehr Kalkül, als auf den ersten Blick ersichtlich wird. Immerhin tummelt sich in VIP-Bereichen von Saint-Tropez das Who’s who der High Society. Hier werden Deals angebahnt, Kooperationen geknüpft, Brands präsentiert. Was nach Dauerurlaub aussieht, könnte also durchaus als "Working in Style" durchgehen. Denn Shania und Davina sind inzwischen aller Kritik zum Trotz mehr als nur Töchter – sie sind wandelnde PR-Maschinen.
Ob das reicht, um Papas Ansprüchen gerecht zu werden? Vielleicht nicht sofort. Aber eines ist sicher: Die Geissen-Töchter wissen, wie man sich in Szene setzt – und das ist in ihrer Welt schon der erste Schritt zur eigenen Millionen-Idee. Der Rest? Wird sich schon irgendwie zwischen Pool-Party und Produktlaunch ergeben ...
