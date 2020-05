Katrin Bauerfeind privat: So hat ihr Freund ihr Herz erobert

Selbstständig, schlagfertig und emanzipiert: Als Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin hat Katrin Bauerfeind ihre Stärken längst bewiesen. Doch bleibt bei so viel Selbstbewusstsein überhaupt noch Platz für einen Freund in ihrem Leben?

Seit 2020 schlüpft Katrin Bauerfeind auf regelmäßig in die Rolle der emanzipierten Gleichstellungsbeauftragten Frau Jordan. In der eigens auf sie zugeschnittenen Comedyserie bekämpft die Brünette mit jede Menge Witz und Weißwein altbekannte Vorurteile aus der Männerwelt. Spätestens seither ist eins klar: Frauenrechte liegen Katrin Bauerfeind am Herzen! Doch Emanzipation ist nicht das einzige Thema, das ihr Herz höher hüpfen lässt. So hat die Komikerin mittlerweile verraten, dass ihr Freund sie mit seinem Humor um den Finger gewickelt hat.

Katrin Bauerfeind: Auf der Bühne laut, privat leise

Seit Katrin Bauerfeind 2007 beim Sender 3sat erstmals auf der Bildfläche aufkreuzte, hat die gebürtige Aalenerin rasant einen festen Platz in den Köpfen der Zuschauer eingenommen. Zwei Jahre lang moderierte sie die Berichterstattung über die Berlinale, bevor sich Talk-Legende Harald Schmidt das Jungtalent 2009 in seine Late-Night-Show holte. Nebenbei moderierte sie ihr eigenes Pop-Magazin auf 3sat, stand für diverse Sendungen vor der Kamera und schrieb drei Bücher. Obendrein ist die Brünette seit 2019 das Gesicht einer eigenen Talkshow namens "Bauerfeind - Die Show zur Frau" auf MDR. Das Geheimnis ihres Erfolges ist ganz simpel: Katrin Bauerfeind nimmt kein Blatt vor den Mund! Doch während sie ihr politischen Ansichten selbstbewusst in die Welt ruft, bleibt es privat meist still. Auf teilt sie zwar viele Einblicke in ihr Leben, doch nur wenige sind privater Natur. Typisch Frau Jordan, kommentiert sie auch diese mit jeder Menge Humor. Doch welches Gesicht versteckt Katrin Bauerfeind hinter ihrer schlagfertigen Fassade?

Mit ihrem Freund teilt Katrin Bauerfeind den Humor

Ein Beziehungsbuch hat Katrin Bauerfeind ebenfalls bereits verfasst. Unter dem Titel „Alles kann, Liebe muss: Geschichten aus der Herzregion“ veröffentlichte sie 2018 bereits ihr drittes Werk. In dem Buch beschreibt Katrin Bauerfeind ausführlich die vielen Facetten der Liebe. Bei so viel Insiderwissen zu Beziehungen war schnell klar, dass zu Hause ein fester Partner auf sie wartet. Doch wer ist der Mann, der die sonst so schlagfertige Komikerin zur Romantikerin werden lässt?

Das wichtigste Kriterium erfüllt Katrin Bauerfeinds Freund allemal: „Wir haben einen ähnlichen Humor. Oft stehen wir gemeinsam irgendwo, auf einer Feier oder an der Kasse im Supermarkt, und dann passiert was, und es reicht ein Blick, mit dem wir uns sagen können: Jap, ich fand das jetzt genauso komisch wie du“, erklärte sie gegenüber „Myself“. Wenn sich da mal nicht zwei Menschen gesucht und gefunden haben…

Katrin Bauerfeind: In Beziehungen gehören Humor und Liebe zusammen

In ihrem Berufsalltag sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen für Katrin Bauerfeind ein elementares Thema, doch hinter den Kulissen spielen auch andere Werte eine wichtige Rolle. So stellt die Komikerin klar: „Humor stellt eine Verbindung her, bei der für ein paar Sekunden zwei Herzen im gleichen Takt schlagen. Passt das nicht zusammen, liegen buchstäblich Welten dazwischen.“ Und ergänzt: „Weil Liebe und Humor zusammen­gehören. Für mich ist das eine ohne das andere unvorstellbar.“

Bei ihrem Freund hat Katrin Bauerfeind eben diese Werte gefunden. Doch trotz seines Humors, hat sie den Mann an ihrer Seite bislang nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Auf dem Roten Teppich erscheint Katrin Bauerfeind stets als Single. Gründe für ihre Verschwiegenheit gibt es genug. Denn auch eine selbstbewusste Frau Bauerfeind braucht in der Liebe Sicherheit: „Ich gehe extrem vorsichtig mit der Liebe um. „Ich liebe dich“ – das sage ich erst, wenn ich zu 250 Prozent sicher bin. Unsere Zeit geht andererseits inflationär damit um.“ Sympathischer geht es wohl kaum?

Ob Katrin Bauerfeind wohl einen Kosenamen für ihren Freund hat?