Anke Engelke: Die bittere Wahrheit über Tochter Emma Grimm

Das Talent wurde Emma Grimm wohl in die Wiege gelegt. Erste Schritte in der Schauspielszene unternahm die gebürtige Kölnerin bereits zu Grundschulzeiten, bevor sie die TASK Schauspielschule für Kinder und Jugendliche besuchte. Mit gerade einmal neun Jahren sicherte sich Anke Engelkes Tochter ihren allerersten Job als Synchronsprecherin in der Fernsehserie „Doctor Who“. Mehrfach verlieh Emma Grimm ihre Stimme, bevor das Jungtalent 2010 in „Stolberg“ erstmals im Fernsehen zu sehen war. An der Seite von Mamas Kollegin Annette Frier spielte Emma 2011 ihre erste Hauptrolle in der beliebten SAT.1-Serie „Danni Lowinski“.