Anke Engelke: Süß! Sie spricht über den neuen Mann an ihrer Seite

Anke Engelke gibt über sich selbst zu, dass sie - auch wenn man vielleicht das Gegenteil behaupten würde - gar nicht so viel Selbstbewusstsein besitze und Riccardo ihr diesbezüglich oft helfe. "Riccardo bringt mir bei, dass es sich lohnt, Dinge, Momente, Gedanken, Menschen und sich selbst zu feiern.", erzählt Anke. Aus jedem Treffen mit dem 30-Jährigen schöpft Anke Kraft: "Ich schöpfe so viel Kraft aus den Begegnungen mit Riccardo, sogar in seiner Abwesenheit spüre ich manchmal so einen kleinen 'Riccardo to go' in meiner 'Westentasche'." Dieser "Riccardo to go" helfe ihr dann dabei "wahrzunehmen, was gegenüber gerade passiert und einfach darauf positiv zu reagieren", denn das "verlernen wir alle", erklärt Anke.

Auch Riccardo spricht in den höchsten Tönen von seiner neuen Kollegin: "Ich habe mich so in die Anke verliebt, die auch beim 'Verkabeln' da war. Und zu beobachten, wie sie mit Menschen umgegangen ist und generell wie lieb und angenehm sie am Set war, fand' ich ganz, ganz toll und hatte mich sehr beeindruckt", schwärmt der Entertainer.

Scheint so, als habe sich das perfekte Duo für einen Podcast gefunden. "Quality Time mit Riccardo & Anke" erscheint einmal wöchentlich exklusiv auf Spotify.

