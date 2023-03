Ann-Kathrin & Mario Götze: Ihre heile Welt bröckelt

So lange Mario als Profi-Fußballer aktiv ist, zieht Ann-Kathrin mit dem gemeinsamen Sohn Rome dorthin, wo ihr Göttergatte spielt. Ist seine Sportler-Karriere vorbei, darf sie den Wohnort bestimmen. So lautet die Abmachung, die das Ehepaar miteinander vereinbarte. Davon will das Model jedoch nichts mehr wissen. In einer Instagram-Fragerunde beantwortete Ann-Kathrin Fragen zu Gerüchten über sich. Auf die Aussage: "Du ziehst nach Dubai" reagierte sie mit "100 Prozent wahr". Wer von den Plänen nichts wusste? Mario! Als dieser in einer Pressekonferenz auf Ann-Kathrins Antwort angesprochen wurde, reagierte er sichtlich überrascht, gab zu, dass ihm das neu wäre. Eine Aussage, die seine Frau offenbar nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ihre Reaktion: Sie machte sich auf TikTok über die Sache lustig, untermalte das Video mit der Songzeile "I just killed my ex". Scheint, als sei das letzte Wort in Sachen Dubai noch lange nicht gesprochen…

