Mario Götze & Ann-Kathrin: Süße Baby-Beichte!

In ihrer Instagram-Story verriet die Spielerfrau nun, was in Zukunft auf die kleine Familie zukommt. Denn für sie steht eins definitiv fest: Bei einem Kind soll es auf keinen Fall bleiben. Das verriet sie nun in einer Fragerunde, zu der sie ihre Community aufrief. Ein Fan wollte darin wissen: "Willst du noch mehr Kinder?", worauf die Frau von Mario Götze eine klare Antwort liefert und schreibt: "100%". Damit ist es wohl besiegelt!