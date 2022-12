Anna-Carina Woitschack: Neue Frisur! Schnipp, Schnapp, Haare ab

Nachdem die Ehe von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross in die Brüche ging, scheint die einstige DSDS-Kandidatin nicht lange Trübsal zu blasen. Schon in den letzten Wochen wurde immer wieder gemunkelt, sie hätte bereits einen Neuen - Manager Daniel B.. Doch nicht nur in der Liebe war es für die Schlagersängerin allen Anscheins nach Zeit für etwas Neues, auch ihre Haare bekommen nun ein Umstyling.