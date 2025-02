Anna-Carina Woitschack: "Peinlich!" Bittere Dschungelcamp-Pleite

Es ist nicht das erste Mal, dass Anna-Carina in einer Prüfung versagt. Schon an Tag 11 muss sie zusammen mit Pierre Sanoussi-Bliss (62) zur gemeinsamen Dschungelprüfung antreten. Dabei gerät sie ebenfalls schon vor dem Start in Panik und will abbrechen. Nur durch das Eingreifen von Moderatorin Sonja Zietlow (56) tritt sie doch an – mit mäßigem Erfolg. Nur zwei Sterne können die beiden erspielen.

Nun endet die Prüfung mit gar keinen Sternen, dafür mit leeren Mägen. "Das ist mir selber peinlich", meint Anna-Carina. Sonja Zietlow bringt die Leistung knallhart auf den Punkt: "Das waren jetzt vier Prüfungen, wo du dich nicht getraut hast, über deine Grenzen zu gehen."