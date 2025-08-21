Anna-Carina Woitschack: Tränen-Auftritt nach fiesen "Fernsehgarten"-Kritiken

Die Sängerin nimmt die Diskussionen gelassen. Vorwürfe, im "Fernsehgarten" sei die Gage zu niedrig oder Songs würden zensiert, will sie so nicht stehen lassen: "Mein Team und ich sind sehr gern Gast im 'Fernsehgarten'. Man darf als Künstler zufrieden sein, dass man diese Plattform bekommt," betont Anna-Carina im Interview mit "DerWesten". Für sie überwiegt die Freude – am 24. August tritt sie erneut auf und feiert dort mit Jay Khan sogar eine TV-Premiere.