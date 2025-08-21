Anna-Carina Woitschack: Tränen-Auftritt nach fiesen "Fernsehgarten"-Kritiken
Nach ihrem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" musste Anna-Carina Woitschack fiese Kommentare einstecken. Jetzt reagiert die Schlagersängerin selbst und spricht auch über ihre größten Sorgen.
Anna-Carina Woitschack weiß sich zu wehren.
© IMAGO / Daniel Scharinger
Anna-Carina Woitschack gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und sorgt aktuell für jede Menge Gesprächsstoff. Grund dafür ist ihr Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten", bei dem sie ihren neuen Song präsentierte. Während die Zuschauer vor Ort begeistert waren, bekam die 32-Jährige im Netz teils knallharte Kritik ab. Doch davon lässt sich Anna-Carina nicht unterkriegen ...
Fans feiern sie – aber im Netz hagelt es Spott
Beim "Fernsehgarten" am 22. Juni stand Andrea Kiewel mit einer großen Sommerparty wieder im Rampenlicht. Neben Annett Louisan und Christin Stark sorgte auch Anna-Carina Woitschack für Stimmung – zumindest live vor Ort. Denn im Netz war der Ton deutlich rauer.
"Diese Schlagerquietschis klingen alle gleich", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte spöttisch: "Und das nächste komplett unbekannte Lied mit einer unbekannten Künstlerin im 4/4-Takt schön zum Mitklatschen auf Playback." Solche Kommentare sind für Anna-Carina kein Einzelfall und trotzdem machen ihre Fans ihr Mut. Auf Instagram wurde sie überschüttet mit Komplimenten: "Es war ein wunderschöner Auftritt, ich liebe den Song", schwärmte eine Followerin.
"Man darf als Künstler zufrieden sein" – Anna-Carina kontert
Die Sängerin nimmt die Diskussionen gelassen. Vorwürfe, im "Fernsehgarten" sei die Gage zu niedrig oder Songs würden zensiert, will sie so nicht stehen lassen: "Mein Team und ich sind sehr gern Gast im 'Fernsehgarten'. Man darf als Künstler zufrieden sein, dass man diese Plattform bekommt," betont Anna-Carina im Interview mit "DerWesten". Für sie überwiegt die Freude – am 24. August tritt sie erneut auf und feiert dort mit Jay Khan sogar eine TV-Premiere.
Neben ihren TV-Auftritten steht für die 32-Jährige gerade ein weiteres Highlight an: Am 22. August erscheint ihr Album "Abenteuerlust". Darin zeigt sie sich persönlicher: "Ich habe bei vielen Texten gewagt, ein bisschen mutiger zu sein. Fantasien, die man sonst nicht ausspricht, lassen sich besser singen", erklärt sie. Besonders der Song "Lass sie reden" richtet sich an die Medien – eine klare Ansage, dass sie sich nicht länger rechtfertigen will.
Ihr Papa kämpft gegen Krebs
So sehr die Karriere auch Fahrt aufnimmt – privat geht es Anna-Carina gerade alles andere als leicht. Ihr Vater ist schwer krank. "Mein Papa hat höllische Schmerzen", verriet sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung.
Bei einem Auftritt konnte sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und brach in Tränen aus – ein Moment, der zeigt, wie groß die Belastung aktuell ist.