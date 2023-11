Anna Ermakova: Achterbahn der Gefühle! Sie musste so viel durchmachen

Als sie von der Horrornachricht erfuhr, musste sie weinen. "Let’s Dance"-Siegerin Anna Ermakova hatte sich so gut mit ihm verstanden. Denn Ümit Kulikoglu war ein guter Zuhörer und hatte für jedes Problem eine Lösung. Doch jetzt ist ihr Freund, der Seniorproduktionsleiter der Tanzshow, tot. Er wurde nur 46. Was ist das für ein wildes Jahr 2023 für die Tochter von Tennislegende Boris Becker? Eine rasante Achterbahnfahrt der Gefühle! Glück und Leid liegen so dicht beieinander. Schließlich ist es erst ein paar Wochen her, dass Anna den Gipfel des Glücks erklommen hat. Sie tanzte sich in die Herzen der RTL-Zuschauer – und raus aus dem Schatten der berühmt-berüchtigten Besenkammeraffäre.