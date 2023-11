Anna Ermakova: Fotos aufgetaucht! Hat Amors Pfeil wieder getroffen?

Die Wolken hängen tief an diesem kalten Tag in Köln. Ab und zu regnet es etwas, die Sonne will sich gar nicht blicken lassen. Doch das nasskalte Wetter in der Domstadt ändert nichts an ihrer guten Laune. Lächelnd schlendert Anna Ermakova durch die Straßen. Sie lacht, ihre Augen strahlen. Und das hat einen süßen Grund: Anna könnte ihr Herz in Köln verloren haben!