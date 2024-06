Florian Silbereisen & Anna Ermakova: Heimliche Liebe? "Darüber sprechen wir nicht!"

Zwei Tage vor diesem Kuschel-Auftritt sah man die Becker-Tochter bei der Bertelsmann-Party in Berlin. Da war bereits durchgesickert, dass Anna und Flori ein Duett singen würden – doch, dass es ausgerechnet diese Liebeshymne sein würde, darüber hielt Anna sich bedeckt. Nur aus ihrer Nervosität machte sie keinen Hehl: "Es ist alles sehr aufregend für mich, in einer so großen Show auftreten zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, mit Florian zu singen."

Erstmals trat Anna mit ihrer Musik im Januar ins Rampenlicht. Auch da war es Florian, der ihr bei "Die Schlagerchampions" eine Bühne für ihre Debüt-Single "Behind blue eyes" bot. Sie erinnert sich: "Bei Florian hatte ich meinen allerersten Auftritt überhaupt als Sängerin in einer TV-Show! Ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Er hat von Anfang an an mich geglaubt und mich unterstützt!" Dank ihm nahm Annas musikalische Karriere rasant Fahrt auf. "Im August erscheint mein erstes Album", sagt sie. "Darauf bin ich sehr stolz." Natürlich drängt sich die Frage auf, was Anna menschlich so über ihren Förderer denkt. "Ich habe großen Respekt vor Florian und allem, was er schon erreicht hat. Ich empfinde es als große Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen", schwärmt sie.

Doch als das Magazin "Closer" vor Ort nachhakt, ob sich zwischen beiden neben der professionellen Verbindung inzwischen auch eine private Ebene entwickelt hat, werden sie von Annas Mutter Angela gestoppt: "Darüber sprechen wir nicht!" Ihre Mutter achtet darauf, dass die privaten Details auch wirklich privat bleiben?