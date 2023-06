Anna Ermakova: Geheime Beauty-OP? Ihre Fans schlagen Alarm

Viele Fans haben Angst davor, dass Anna dem Beauty-Wahn der Branche verfällt. "Lass dir bitte nicht die Natürlichkeit von den sogenannten Promis nehmen" und "Lass dir bitte nicht deine Oberweite vergrößern, du siehst so natürlich, so schön, einfach toll aus" ist auf ihrem Kanal beispielsweise zu lesen.

Und tatsächlich: Beauty-Operationen sind bei den Stars und Sternchen schon lange keine Seltenheit mehr. Ob Anna sich jedoch ebenfalls dazu entscheiden wird, ist unklar. So oder so: Am Ende des Tages ist es ihre persönliche Entscheidung!