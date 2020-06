Lilly Becker nackt: Ihre schärfsten Bilder!

Den Scheidungs-Stress mit Noch-Ehemann Boris sieht man der 42-Jährigen überhaupt nicht an. Lilly ist in Top-Form wie schon lange nicht mehr. Und das zeigt sie auch auf ihren Events und Bildern. Kein Wunder, das Model trainiert regelmäßig im Fitnessstudio und verrät in einer Instagram-Story ihr Lieblings-Trainingsgerät: „Ich bin auf dem Fahrrad, um noch fitter zu werden.“ Auch in Sachen Ernährung ist die Mutter von dem siebenjährigen Amadeus konsequent.