Anna Ermakova: Heftige Klatsche von Oliver Pocher!

In seinem Podcast "Die Pochers", den er zusammen mit seiner Ehefrau Amira führt, konnte sich Olli einen kleinen Seitenhieb wieder einmal nicht verkneifen. Dieses Mal trifft es Anna Ermakova. Am kommenden Freitag wird sie zusammen mit Valentin Lusin im Halbfinale von "Let's Dance" einen Contemporary tanzen. Der Tanz ist dafür bekannt, emotional zu sein. Oliver Pocher spielt in dem Zusammenhang auf Annas schwierige Beziehung zu ihrem Vater Boris Becker an und sagt: "Da freue ich mich schon auf den Contemporary, wenn sie vielleicht ihre Zeugungsgeschichte vertanzen kann: mit Bibi Blocksberg und einem Besen."

Wie nicht anders zu erwarten, ein wieder mal unangemessener Kommentar von dem Comedian...

