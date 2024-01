Anna Ermakova: Stürzt das Model jetzt ins Verderben?

Unter Kollegen ist der Poptitan verhasst Der Grund für die Sorgen: Mit ihr zusammen wird Dieter Bohlen (69) in der Jury sitzen. Und der soll, wie viele seiner ehemaligen Juror-Kollegen verrieten, ein echtes Ekelpaket sein. Vor allem Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34), der mal gemeinsam mit dem Poptitan in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" saß, macht keinen Hehl daraus, wie schwierig und unangenehm die Zusammenarbeit war.

Es sei "die anstrengendste Produktion" seines Lebens gewesen, so der Sänger. "Im Nachhinein sieht man es eigentlich in jeder Staffel. Am Anfang ist immer noch Freude, und am Ende verhärten sich die Gesichter. Es guckt sich keiner mehr an, alle gucken nur noch geradeaus. Die Leute denken ja, die Jury wird ausgewechselt, aber nein: Die Jury hat immer keinen Bock mehr!"