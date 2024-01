Anna Ermakova über Florian Silbereisen: "Es ist total unglaublich! Mein Herz rast"

"Es ist total unglaublich! Mein Herz rast! Danke, danke, danke an alle, wirklich, danke! (…)Dieser Auftritt war sehr, sehr wichtig für mich. Also habe ich viel, viel – I tried a lot - trainiert zu singen. Entschuldige bitte, aber mein Kopf explodiert!", erzählt Anna Ermakova erschöpft nach ihrem Auftritt bei "Schlagerchampions 2024 – Das große Fest der Besten" gegenüber ARD. Ein TV-Moment, der nicht nur für die Zuschauer spannend war, sondern auch für die 23-Jährige selbst. Denn die Tochter von Boris Becker stand das erste Mal gemeinsam mit Schlagerkönig Florian Silbereisen auf der Bühne.

Für Anna Ermakova ein ganz besonderer Moment, wie sie gegenüber dem Boulevardblatt berichtet: "Ich bin mehr als stolz, zum ersten Mal mit ihm die Bühne geteilt zu haben. Alle Emotionen übernahmen mein Herz, diese vielen Menschen. Unglaublich!" Und sie schwärmt gegenüber BILD sichtlich angetan vom Moderator und Sänger: "Und dann riecht Florian auch noch so gut!" Ein Kompliment, das Florian Silbereisen sicher gern hört!