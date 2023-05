Anna Ermakova & Boris Becker: Erschütternde Enthüllung nach ihrem "Let's Dance"-Gewinn!

Für ihre "Let's Dance"-Teilnahme zog Anna vorübergehend nach Köln und wurde dort öfters im günstigen Supermarkt Penny gesichtet, wie die "BILD"-Zeitung berichtet. Papa Boris shoppte dagegen am Wochenende in Rom im Luxusgeschäft Gucci und schleppte eine riesige Tüte ab. Anschließend ging es zum Juwelier Tiffany & Co.