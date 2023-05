Boris Becker & Lilian de Carvalho: Liebeskrise in Mailand! Sie sagt für immer "Ciao"

"Es wird ja allerhand in der Öffentlichkeit spekuliert. Wo ist er denn hin? Schläft er bei Freunden? Nein, ich bin nach Italien gezogen", bestätigt Boris bei der Hamburger Digitalmesse OMR. Und in Mailand tobt er sich richtig aus! Mal wird er im Luxushotel "Casa Cipriani" gesichtet, ein anderes Mal an der Bar von "Portrait Milano" - einem der besten 5-Sterne-Boutique-Hotels in Mailand.

Und warum hat Bobbele Deutschland den Rücken gekehrt? Man begegne ihm in Italien mit weniger Skepsis, so der 55-Jährige. Außerdem habe man mehr Verständnis für seinen Lebensstil. Aha! Was Freundin Lilian wohl davon hält, dass ihr Schatz nun mit seinem neuen Luxus-Leben protzt? Wir erinnern uns: Sie ist seit 2021 auch die Geschäftsführerin seiner Firma "BFB Enterprises". Wenn Boris nicht aufpasst, sagt seine Flamme vielleicht für immer "Ciao"...