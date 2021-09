Anna Heiser: Bitterer Schlag! Warum tut Gerald ihr das an?

"Anna könnte ihn ein bisschen mehr alleine lassen"

Bei "Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen" stellen die beiden sich den Fragen von Moderatorin Inka Bause. Dabei gesteht Anna: "Es ist schon eine Herausforderung mit einem Baby. (...) Wir haben schon Meinungsverschiedenheiten. Aber wir versuchen, das immer auszudiskutieren."

Ehemann Gerald geht noch ein bisschen mehr ins Detail. "Ich bin der Meinung, Anna könnte ihn ein bisschen mehr alleine lassen. Sie kümmert sich sehr rührend um uns, das ist so. Aber so manches Mal vielleicht ein bisschen länger alleine schlafen lassen oder so", erklärt er. Was Anna wohl davon hält, dass er dieses Problem vor einem riesigen TV-Publikum anspricht?

Geralds Wunsch hat sie sich übrigens nicht zu Herzen genommen. Erst vor wenigen Tagen berichtet sie in ihrer Story, dass Leon eigentlich friedlich in seinem Bettchen geschlafen hat, sie ihn aber trotzdem mitten in der Nacht zu sich ins Bett geholt hat. Der Grund: Sie hat ihren kleinen Schatz vermisst... Ob das wohl für Ärger mit ihrem Ehemann sorgen wird?

