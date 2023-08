Anna Heiser: Emotionale Beichte! Das Ende ist besiegelt

Auch nach einer erholsamen Nacht steht Anna der Schock noch ins Gesicht geschrieben. "Ich war auch ziemlich von meinen eigenen Gefühlen überwältigt, wie man in dem neuen Reel oder meiner Story sehen konnte", berichtet sie ihren Fans am Montagmorgen. "Alina hat gestern die ersten Schritte an der Hand gemacht und dann wird einem noch bewusster, wie schnell die Zeit vergeht. Da unsere Familienplanung abgeschlossen ist, war es zum letzten Mal 'das erste Mal'. Also, schön und traurig gleichzeitig", gibt sie zu.

Eigentlich hatten Anna und Gerald sich weiteren Nachwuchs gewünscht, doch diesen Traum mussten sie schweren Herzens aufgeben. "Obwohl es sich für mich immer noch komisch anfühlt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Familienplanung abzuschließen. Wir sind komplett", verkündet sie Anfang August auf Instagram. "Es ist irgendwie traurig, sich vorzustellen, all das nicht noch ein mal erleben zu können." Doch am Ende musste sie sich gegen ein weiteres Baby entscheiden. "Wir haben unser erstes Baby verloren. Leon kam drei Wochen zu früh per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Alina ist ein Frühchen", so Anna. Ein weiteres Risiko will das Paar einfach nicht mehr eingehen...