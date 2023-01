Anna Heiser: Erste Worte nach der Baby-Pause

Anna meldet sich zurück

"Meine Baby-Pause ist jetzt offiziell vorbei und ich bin wieder am Start", schreibt Anna in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß gar nicht, was in den letzten 1,5 Monaten passiert ist. Die Zeit ist vergangen wie im Flug!"

Wir erinnern uns: Die kleine Alina Marikka ist ganze fünf Wochen zu früh auf die Welt gekommen. "Mein Gehirn war nicht auf die frühe Geburt vorbereitet, aber ich bin natürlich froh, dass alles den Umständen entsprechend gut gelaufen ist", erklärt die 32-Jährige. "Wie es genau gelaufen ist, werdet ihr bald erfahren!" Es bleibt also weiterhin spannend!