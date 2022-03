Anna Heiser: "Kaum auszuhalten" - Sie kann es nicht mehr ertragen

Emotionale Gefühlsbeichte

"Ich habe vor kurzem die Aussage einer Mama gehört, in der sie äußerte, Angst davor zu haben, von ihrem Kind nicht geliebt zu werden. Dieser Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf und wird wie in einer Endlosschleife abgespielt", verrät Anna ihren Fans. "Der Druck des Perfektionismus ist kaum auszuhalten." Sie wisse aus eigener Erfahrung, wie es ist, von der Gesellschaft in die Rolle der perfekten Mutter gedrängt zu werden.

"Sobald eine Frau schwanger wird, kann sie gefühlt nichts richtig machen. Jede Entscheidung, jede Tat wird verurteilt. Begonnen mit der Wahl des richtigen Kinderwagens, über die Schlafrituale des Säuglings bis zu der Ernährung des Kleinkinds - egal was man macht, ist für manche eh alles falsch. Traurigerweise kommen die meisten kritischen Aussagen von anderen Müttern", poltert sie. Deshalb gebe es oft Momente, in denen man als Mutter total verzweifelt sei.

Die Zeit mit Kindern sei "so wertvoll und gleichzeitig kurz", dass man sie nicht damit verschwenden sollte, den "vermeintlichen Gesellschaftsnormen gerecht zu werden." Anstatt "Angst zu haben, etwas falsch zu machen, sollten wir jede Sekunde genießen", so Anna.

