Anna Heiser: Traurige Trennung! Sie wusste, dass dieser Tag kommen wird

Leon kommt in den Kindergarten

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna, dass Leon von nun an in den Kindergarten gehen wird. "Es ist jetzt ein ganz komisches Gefühl, dass ich jetzt Leons Rucksack für den Kindergarten packen muss. Wann ist er so groß geworden?", fragt sie ihre Fans verdutzt. Damit ihr Liebling einen guten Start hat, hat Mama Anna natürlich an alles gedacht. In seinem Rucksack finden sich nicht nur Sonnenschutzcreme, Windeln und Wasser, sondern auch ein ausgedrucktes Familienfoto. Wie süß!

Und auch sonst steht bei Leon in dieser Woche einiges auf dem Plan. Er kommt nicht nur in den Kindergarten, sondern muss auch zur Chiropraktikerin und zur Physiotherapie. Ganz schön spannend für den kleinen Mann...