Anna Heiser: "Kein eigenes Leben mehr" - Sie will eine Baby-Auszeit!

Anna will eine Baby-Auszeit

"Ich brauche eine Pause. Eine klitzekleine Auszeit. Zeit nur für mich. In der ich mich um nichts und niemanden kümmern muss. Ein Tag und eine Nacht - mehr nicht. Eine Nacht, in der ich durchschlafen kann. Ich bin so unfassbar müde", erklärt Anna ihren Fans. "Ich liebe Leon über alles, dennoch will ich einfach nur einen einzigen Tag nur für mich allein. Macht es mich zu einer schlechten Mutter? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht."

Trotzdem plage sie ein schlechtes Gewissen. "Seit knappen 1,5 Jahren lebe ich kein eigenes Leben mehr. Ich habe mich der Aufgabe als Mutter komplett aufgegeben. Ich habe es aus Liebe gemacht und ist mein freier Wille gewesen. Dennoch merke ich, dass es Zeit ist, auch an mich zu denken. Meine Kraft ist aufgebraucht. Seit 1,5 Jahren habe ich keine einzige Nacht durchgeschlafen. Die Müdigkeit macht mich fertig", gesteht sie offen.

Obwohl sie sich große Sorgen um ihren kleinen Liebling mache, wolle sie sich diese Auszeit früher oder später einmal gönnen. "Denn mein Sohn hat es verdient, eine starke Mama zu haben. Eine Mama voll mit Energie, die ihm hinterherrennt, mit ihm spielt, mit ihm lacht", so Anna.