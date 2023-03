Anna Heiser: OP-Drama! Große Sorge um den "Bauer sucht Frau"-Star

Auf ihrem Instagram-Kanal versorgt Anna Heiser ihre Fans immer wieder mit Fotos und Videos aus ihrem Leben. Besonders ihre langen Texte sorgen immer wieder für Begeisterung, denn die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin schreckt nicht davor zurück, auch sehr private Themen anzusprechen. So auch in dieser Woche! Die gebürtige Polin muss sich nämlich einer Operation unterziehen und macht sich große Sorgen...