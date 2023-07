Anna Heiser: "Schlechte Mutter" - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Annas offene Art wissen ihre Fans sehr zu schätzen. Deshalb legen sie während ihrer Fragerunden auch großen Wert auf ihre Meinung. "Ist man eine schlechte Mutter, wenn das Kind ab und zu Fernsehen schauen darf?", will eine Userin beispielsweise von ihr wissen.

"Ich denke, dass eine 'schlechte Mutter' sich so etwas gar nicht fragen würde", antwortet Anna augenzwinkernd. Ihr sei es einfach nur wichtig, dass dies in Maßen geschehe. "Solange dein Kind genug Ausgleich und Aufmerksamkeit bekommt, wird es sicherlich nicht schaden, wenn es mal mehr und mal weniger TV guckt. Leon hat zum Beispiel in Deutschland viel Paw Patrol geschaut, weil es permanent geregnet hat und wir nicht so viel draußen sein konnten, wie er es gewohnt ist."