Kurz vor dem Umzug: Anna Heiser rechnet mit ihren Hatern ab!

Doch damit nicht genug: Was Anna wirklich belastet, ist der viele Hate, den sie seit der Verkündigung des Umzugs erhält "Was mich allerdings wirklich ermüdet, sind Nachrichten von Menschen, die behaupten, ich hätte das alles so gewollt", schreibt sie. Annas Appell ist deutlich: "Falls du nicht weißt, was wirklich hinter unserer Entscheidung steckt – informier dich bitte, bevor du urteilst. Und falls du einfach nur Gift versprühen willst: Tu dir und mir einen Gefallen und geh."