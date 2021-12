Anna Heiser: Schockmoment! Große Sorge um Baby Leon

Große Sorge um Leon

"Ich war gestern mit Leon bei meiner Freundin Lena Kaffee trinken", erzählt Anna. "Wir haben auf dem Boden auf der Spieldecke mit Leon gespielt und auf einmal sehe ich, dass auf uns eine Riesenspinne zurennt. Ihr wisst, ich bin nicht wirklich zimperlich, was Spinnen betrifft. Aber das war keine Spinne, das war ein Monster." Mit ihren Händen zeigt sie anschließend, dass die Spinne so groß war, wie ein Tennisball!

Und weiter: "Ich bin so panisch geworden, habe mir nur Leon geschnappt und bin auf die Couch gerannt. Dann stand ich auf der Couch. Lena wusste auch nicht, was sie machen soll und dann haben wir ihren Mann gerufen, wie so zwei richtige Weiber, damit er die Spinne entfernt. Und er kam dann mit einer Kehrschaufel und einem Besen und hat sie nach draußen befördert. Aber wirklich. Das war echt keine richtige Spinne. Also, das war eine Spinne, aber das war eine Monsterspinne!" Auweia! Was für ein Abenteuer...