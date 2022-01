Anna Heiser: "Wenn ich heute daran denke, laufen mir Tränen über das Gesicht"

Anna Heiser genießt ihr Leben als Mutter in vollen Zügen. Die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin hat schon immer von einer eigenen Familie geträumt. Und vor einem Jahr ist ihr großer Wunsch endlich in Erfüllung gegangen. Auf ihrem Instagram-Kanal schwärmt sie pünktlich zum Geburtstag ihres Sohnes in den höchsten Tönen von ihm und dem neuen Kapitel in ihrem Leben...