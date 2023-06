Anna Heiser & Bauer Gerald nach Flammeninferno: Sie sollen Namibia verlassen

Viele Follower haben sich natürlich große Sorgen gemacht. "Wenn es schlimmer wird, würde ich die Farm vermieten und in ein anderes Land gehen. Eure Kinder brauchen mehr Sicherheit", findet ein besorgter Fan. Doch davon will Anna nichts wissen. "In Deutschland gibt es auch genügend verrückte Menschen", kontert sie.

Mittlerweile ist der Spuk vorbei und Gerald konnte den Täter fangen. "Wir sind so froh darüber, dass das Drama vorbei ist. Jetzt können wir wieder durchatmen", erklärt Anna anschließend. "Ich muss gestehen, dass dieser Mensch mir sehr leidtut, denn er hat eindeutig psychische Probleme. Er ist gestern 40 Kilometer Luftlinie gerannt - ohne Schuhe, ohne T-Shirt, ohne Trinken. Er sagt über sich, er wäre 16 Jahre alt, ist aber viel älter. Gerald hat ihn gefragt, warum er das Feuer gelegt hat und er meinte, er weiß es nicht. Er müsste in eine Psychiatrie, aber das gibt es nicht wirklich in Namibia."

Obwohl Anna und Gerald jetzt wieder durchatmen können, sitzt der Schock natürlich immer noch tief. Auch bei ihren Fans. Denn diese wollen natürlich nicht, dass ihr etwas zustößt...