Anna Heiser & Gerald: Ihr Glück liegt in Scherben

Seit Monaten ist bei den beiden von Nähe kaum noch etwas zu spüren. Anna sprach öffentlich über die schwierige Phase, ging sogar so weit, sich selbst eine Frist zu setzen: Bis Ende 2025 will sie alles tun, um ihre Beziehung zu retten – und dann entscheiden, wie es weitergeht.

Doch nicht nur die Liebe macht ihr zu schaffen. Anna leidet seit Langem unter Panik-Attacken. "Ich will nicht mehr in Angst leben", schreibt sie auf Instagram. Bereits mit Mitte 20 suchte Anna professionelle Hilfe, jetzt geht sie mit großer Offenheit erneut diesen Weg. "Therapie ist kein Zeichen von Schwäche, sie ist ein Zeichen von Stärke", macht sie anderen Mut.

Auch der Umzug sorgt für Ärger Dabei kann Anna Stärke derzeit mehr denn je gebrauchen. Denn der geplante Umzug sorgt ebenfalls für jede Menge Ärger: Nach Jahren in Namibia verkauft das Paar seine geliebte Farm. Sie rechnet sich leider nicht mehr! Der Neustart in Annas Heimat Polen aber verzögert sich wegen bürokratischer Hürden.

Hinzu kommt: Auch die beiden Kinder haben die Spannungen in der Beziehung gespürt. "Sie haben alles mitbekommen", räumte Anna ehrlich ein. Umso mehr wünscht sie sich Stabilität für sich und ihre Familie. Aber so kämpferisch sie sich auch zeigt, die entscheidende Frage bleibt: Wird all das am Ende reichen, um die Ehe und das Glück der Familie zu retten?