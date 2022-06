Anna Heiser: Völlig am Ende! Was jetzt ans Licht kommt, ist wirklich heftig

Anna hat die Nase voll

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Anna es manchmal bereut, einen Instagram-Kanal zu haben. "Ich glaube nicht, dass ich es bereue, aber es gibt tatsächlich Tage, an denen ich verunsichert bin", stellt sie klar. "Vor allem, wenn ich beleidigt werde. Ich spreche hier nicht von anderen Meinungen. Es wird ja immer gesagt, dass man so etwas abkönnen muss, aber ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Auch, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe."

Und tatsächlich! In der Vergangenheit wurde Anna immer wieder beleidigt und heftig kritisiert. Besonders für ihre Beiträge, in denen es um die Akzeptanz ihres Körpers oder die Probleme als Mama geht, werden von ihren Followern immer wieder in der Luft zerrissen. Kein Wunder, dass ihr solche Angriffe die Kraft rauben...

