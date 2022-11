Anna Heiser: Völlig verändert! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Anna hat sich verändert

"Die Farm verändert Menschen. Das Leben so eng mit der Natur verändert Menschen. Und wisst ihr was? Es fühlt sich gut an", schwärmt Anna auf ihrem Instagram-Kanal. Sie erzählt, dass sie vor kurzem ein Pärchen kennengelernt hat. "Nach einigen Minuten unserer Unterhaltung musste ich feststellen, dass meine Interessen sich im Laufe der letzten Jahre komplett verändert haben. Früher hätte ich mich über belanglose Themen unterhalten, heute unterhalte ich mich über die Rinderhaltung, bzw. wie viele Hektar Weide nötig seien, um den Tieren gerecht zu werden und trotzdem mit der Farm Profit zu erwirtschaften."

Obwohl ihr das neue Leben viel Freude bereitet, ist es trotzdem ziemlich anstrengend. "Denn es gibt so viele Faktoren, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Aber wahrscheinlich genau das macht es so spannend", findet sie. Wie schön!