Anna Heiser: Schock-Beichte! "Gerald hat es mir verboten!"

Anna Heiser kann es kaum erwarten, ihr zweites Kind in den Armen zu halten. Mittlerweile ist sie in der 33. Schwangerschaftswoche und hat sich geschworen, alles ein bisschen langsamer anzugehen. Doch auch auf der heimischen Couch kann es manchmal ziemlich ungemütlich werden. Diese Erfahrung musste die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin nun leider machen...