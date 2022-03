Anna-Maria Ferchichi: Intime Beichte! Damit überrascht sie alle

2002 bekam Anna-Maria Ferchichi (40) ihr erstes Kind, Sohn Montry (19). In den letzten neun Jahren hat die Schwester von Sarah Connor mit nur wenigen Monaten Abstand sieben weitere Kinder bekommen, zuletzt Drillinge – und "kein Beckenbodentraining gemacht". Die Folge: Wenn’s läuft, dann läuft’s…

Schon vor der Drillings-Schwangerschaft sei die Worst-Case-Situation eingetreten, erinnert sich Anna-Maria: "Ich stand im Sportstudio und sollte 120 Mal seilspringen. Schon beim fünften, sechsten Sprung habe ich mir dann tatsächlich in die Hose gepinkelt. Das war so schlimm für mich in dem Moment."

Ein Schock, der Anna-Maria jetzt aktiv werden lässt: Derzeit unterzieht sie sich einer CO2-Lasertherapie im Intimbereich, die dem Körper helfen soll zu regenerieren. Mit Erfolg: Schon nach dem ersten Termin "hat sich eine Verbesserung eingestellt", freut sich Anna-Maria, die mit ihrer mutigen Geschichte aufklären will. Zu Recht! Denn von einer Inkontinenz nach der Schwangerschaft sind immerhin rund 30 Prozent aller Frauen betroffen…