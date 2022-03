Heidi Klum: Jetzt zeigt sie ihren wahren Charakter

Heidi verrät die ganze Wahrheit

Von wegen! Endlich wurde das Geheimnis um ihr Privatleben gelüftet! Und Überraschung: Bei ihr zu Hause läuft es ganz anders ab als erwartet. "Ich brezel mich nicht mehr jeden Tag auf! Im Job bin ich frisiert und zurechtgemacht. Aber die Heidi zu Hause sieht anders aus. Da mutiere ich zu Helga, meinem echten, gechillten und relaxten Ich", plauderte die vierfache Mama gerade in einem Interview aus. Wer hätte das gedacht?

Sie sagte auch noch, wie sie am liebsten ihre Freizeit verbringt. "Die allerbeste Zeit habe ich mit meiner Familie", so Heidi. Und erklärte weiter: "Wenn die Kinder da sind und ihre Freunde mitgebracht haben, wenn Tom und mein Schwager Steak, Hühnchen, Mais und Würstchen auf den Grill werfen!" Natürlich ist sich die schöne Blondine auch nicht zu fein, mit Tochter Leni, deren Karriere gerade ab durch die Decke geht, das Autofahren zu üben, ihr Tipps und Tricks zuzuflüstern. Danach entspannt sie mit ihren Liebsten so gerne in der Nähe ihrer Villa am Strand von Los Angeles. Toll, wie herrlich bodenständig der Superstar fernab der Blitzlichter doch eigentlich ist!

