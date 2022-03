Sophia Thomalla & Alex Zverev: Die glücklichen Zeiten sind vorbei

Sophias Fans sind empört

Ein Ausraster mit Folgen: Zverev wurde vom Turnier ausgeschlossen, musste viel Kritik einstecken. Ganz zu schweigen vom nächsten Image-Totalschaden … Doch der droht jetzt auch Sophia! Denn die Frau, die sonst zu allem und jedem schnodderig ihre Meinung mitteilt, schweigt diesmal eisern! Kein Wort, kein Insta-Post, keine offizielle Stellungnahme zum unmöglichen Verhalten ihres Partners. Sie will lieber Gras über die Sache wachsen lassen!

Doch damit kommt die 32-Jährige auf Social Media nicht durch: "Da hast du dir ja was Feines angelacht, ein aggressives Kindergartenkind. Peinlich!", heißt es in den vielen wütenden Kommentaren, oder auch: "Hauptsache, dem rutscht bei dir nicht auch der Tennisschläger aus. Echt übel!" Ganz klar: Sophias Schweigen ist in diesem Fall nicht Gold, sondern Gift – für ihren eigenen Ruf! Denn es stellt sich die Frage, warum sie so einen Typen nicht einfach in die Wüste schickt …

Erschütternde Alkohol-Beichte! Ihr Liebesglück liegt in Scherben: