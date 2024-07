Anna-Maria Ferchichi & Bushido: "Geheimnisse schaffen Distanz" – sie packen über ihre Kinder aus

Nach all den Ereignissen der letzten Jahre sollte man meinen, die Ferchichis würden ihren Kindern die genauen Details über all die Strapazen ersparen wollen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Für Bushido und Anna-Maria Ferchichi ist ein offener Umgang mit ihren Kindern das A und O. "Wir sind im Dialog mit unseren Kindern. Wir sind sehr offen, auch in den Problemen, die wir in der Vergangenheit hatten – Personenschutz. Wir setzen uns immer hin und wir erklären", betont Anna-Maria im RTL-Format "Gala" bezüglich heikler Themen, wie dem Schutz, den die ganze Familie wegen des Abou-Chaker-Clans in Anspruch nehmen musste.

Ganz schön harte Kost für Kinder, nicht? Das ist auch der Schwester von Sarah Connor (44) bewusst. "Mögen viele auch sagen, ist bescheuert, zu früh – ich möchte keine Geheimnisse haben vor meinen Kindern. Geheimnisse schaffen Distanz", lässt sie verlauten. Dem stimmt ihr Ehemann Bushido zu und fügt hinzu: "Wenn wir ihnen ernst und wirklich von Elternseite was sagen, dann respektieren sie das und sie halten sich auch dran. Und das finde ich sehr super."

Wie sehr sich Anna-Marie Ferchichi über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: