Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Juhu, sie lässt die Baby-Bombe platzen!

Auf Instagram teilt Anna-Maria Ferchichi ihren Alltag mit ihrer Fan-Community. Dabei plaudert die Mama auch gern mal aus dem Nähkästchen. "Mein Mann und ich haben uns heute doch tatsächlich darüber unterhalten, – weil meine Periode ein bisschen spät dran ist – was eigentlich wäre, wenn wir noch ein Kind bekommen würden.", erzählte die Power-Mama munter in ihrer Instagram-Story. Bitte was? Die Periode ist spät dran? Erwarten Anna-Maria und ihr Ehemann Bushido etwa erneut Nachwuchs? Ob die 40-Jährige tatsächlich erneut schwanger ist, verriet sie nicht. Doch die Meinung von Papa-Bushido könnte klarer nicht ausfallen: "Joa, er schien gar nicht so abgeneigt und dann waren wir mit allen Kindern im Block House essen und dann hat er gesagt: 'Auf gar keinen Fall.' Ich musste so lachen.", verriet Anna-Maria.

Wie die 8-fach Mutter aktuell selbst zum Thema steht, verriet sie nicht. Doch im Dezember hatte sie da noch eine klare Meinung zu. "Oh, bitte nicht", antwortete die Frau von Bushido, als ein Fan fragte, ob sie sich weitere Kinder vorstellen könnte. Wer weiß, vielleicht erwartet die Familie schneller Nachwuchs als gedacht!