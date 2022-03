Anna-Maria Ferchichi: Intime Sex-Beichte nach der Geburt der Drillinge

Bushido

Bruder, Mutter & Vater – Seine traurige Familiengeschichte

So privat hat man den Gangsterrapper noch nie erlebt! In seiner neuen Doku „Unzensiert – Bushido’s Wahrheit“ bietet der Musiker zum allerersten Mal intime Einblicke in sein krasses Leben zwischen Musikindustrie, Familie und Clan-Gewalt. Nur über seine Mutter, seinen Vater oder seinen Bruder verliert Bushido selten ein Wort. Doch dafür gibt es einen traurigen Grund...