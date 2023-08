Anna Maria-Ferchichi verrät: Das ist ihr und Bushidos Ehegeheimnis!

In ihrer Instagram-Story verrät die siebenfache Mutter nun das Geheimnis ihrer Ehe mit Bushido und schwärmt regelrecht von dem Rapper. "Ich fühle mich in meiner Ehe mega frei in meinen Entscheidungen, die ich machen möchte. Und ich hatte das noch nie!", erzählt Anna-Maria und schwärmt weiter: "So, wie ich mich mit meinem Mann fühle, habe ich mich noch nie gefühlt" - und das, obwohl sie sogar bereits einmal verheiratet war.

Auch das Geheimnis, warum sie sich so wohl mit ihrem Mann fühle, verrät die 41-Jährige: "Dass ich einfach wie ein erwachsener Mensch wahrgenommen werde. Und wenn ich etwas entscheiden möchte, dann kann ich das entscheiden und dann respektiert er das auch – und umgekehrt aber eben genauso." Das gibt ihr ein "Wahnsinns-Gefühl", erzählt sie weiter.

Auch wenn ihr Ehemann mal für eine längere Zeit nicht Zuhause ist, mache es ihr nichts aus, da sie wisse, sie habe die gleichen Rechte. "Wollt' ich nur mal sagen, dass ich das auch brauche in einer Beziehung, diese Freiheiten und frei entscheiden zu können. Weil ich weiß, dass es bei vielen eben nicht so ist – könnt' ich nicht", sagt Anna-Maria abschließend.