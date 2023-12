Anna-Maria & Bushido: "Befremdlich und irritierend" - Jetzt muss sie gehen!

Anna-Maria und Bushido werden von mehreren Angestellten in ihrem Haus in Dubai unterstützt. So gebe es unter anderem Reinigungspersonal und mehrere Nannys. Alle verhielten sich immer professionell und unauffällig, was Anna-Maria sehr zu schätzen wisse, wie sie in einer Instagram-Story verriet. Doch die neue Hauslehrerin tanzte anscheinend aus der Reihe.

Als Anna-Maria eines Morgens die Küche betrat, habe sie die Frau in einem völlig unpassenden Outfit vorgefunden. Nur einen Sport-BH und knappe Shorts habe sie getragen. So ein Aufzug ginge gar nicht, rechtfertigt die Ehefrau des Rappers ihren Rausschmiss: "Ab und zu komme ich mal im Sport-BH, aber dann gehe ich auch zum Sport und es ist ja mein Zuhause", erklärt Anna-Maria. Für ihr Personal gelten allerdings andere Regeln: "Ich treffe hier keinen morgens im Schlafanzug. Die sind fertig gemacht", stellte die 42-Jährige klar.

Als "befremdlich" und "irritierend" stufte wohl auch Ehemann Bushido die Situation ein. Deshalb habe er der Frau mitgeteilt, dass sie das Arbeitsverhältnis beenden würden. Sofort arbeitslos sei sie jedoch nicht. Eine kleine Schonfrist bis Weihnachten bleibe ihr noch und sie "bekommt natürlich ihr volles Gehalt".