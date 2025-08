Pietro Lombardi: Ist das der wahre Grund für sein DSDS-Aus?

Das war’s endgültig! Publikumsliebling Pietro Lombardi (33) wird in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" nicht mehr in der Jury sitzen. Stattdessen nehmen neben Dieter Bohlen (71) nun Rapper Bushido (46) und Sängerin Isi Glück (34) am Pult Platz. Ein echter Paukenschlag! Der Grund für Pietros Aus? Etwa ein Fehltritt aus der Vergangenheit?