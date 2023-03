Anna & Gerald Heiser: Bittere Liebesbeichte! Ihr Glück ist zerbrochen

"Vor knapp sechs Jahren habe ich Gerald kennengelernt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Schicksal war, denn als ich ihn das erste Mal im TV sah, wusste ich, dass er ‚der Richtige‘ ist", schreibt Anna. Sie habe sofort ihre Bewerbung losgeschickt, um an der TV-Show teilnehmen zu können. Doch damals ahnte sie noch nicht, welche Konsequenzen ihre Teilnahme haben würde...

"Den Preis, den wir für unsere Liebe gezahlt haben, war die verlorene Anonymität. Auf ein Mal wurde ich von mir unbekannten Menschen erkannt. Auf einmal meinte jeder, über mich urteilen zu können, ohne mit mir je persönlich gesprochen zu haben. Vor allem die ersten Monate nach der Ausstrahlung waren nicht leicht. Ich wurde komplett ‚auseinandergenommen‘ - mein Aussehen, meine Herkunft, mein Beruf - alles wurde kritisiert. Es war nicht einfach und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätte mich nicht verletzt", schreibt sie weiter.

Zum Glück schenkte Gerald ihr in dieser Zeit viel Kraft. "Heute weiß ich, dass diese Aussagen meistens nichts mit mir zu tun haben, sondern sind das Spiegelbild des Verfassers", so Anna. "Ich bin froh, dass so viele von euch mehr in mir sehen als nur 'die Anna von Bauer sucht Frau - die mit schiefen Zähnen, großer Nase und der fürchterlichen deutschen Aussprache'."