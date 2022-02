Anna & Gerald Heiser: Jubel-News! Sie verkünden es auf Instagram

Anna und Gerald haben eine neue Tradition

"Ich wage es zu behaupten, dass jeder von euch das Datum des Valentinstages kennt. Der Tag, an dem die Liebe besonders spürbar 'sein muss'", schreibt Anna zu einem hübschen Familienfoto von sich, Gerald und Söhnchen Leon. Im gleichen Atemzug weist sie ihre Fans aber auch darauf hin, dass nur einen Tag später der internationale Kinderkrebstag ist.

"Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Leon gesund ist und hoffen, dass es so bleibt. Es gibt aber leider unheimlich viele Kinder, die ihre Kindheit mit dem Kampf gegen den Krebs verbringen", so Anna. "Es bricht mir jedes Mal das Herz, den Leid der kleinen Wunder und deren Familie zu sehen. Selbst jetzt, wenn ich darüber schreibe, spüre ich den 'Kloß in meinem Hals'"

Deshalb hat das Paar sich eine neue Tradition überlegt: "Wir haben beschlossen, das Geld, das wir potenziell für unsere Valentinstag-Geschenke ausgeben würden, an die Kinderkrebsforschung zu spenden. Und ja, ich liebe unsere neue Tradition!"

