Anna Heiser: Sinneswandel! Sie zieht die Notbremse

Anna boykottiert den Valentinstag

Am nächsten Tag meldet Anna sich in ihrer Insta-Story zu Wort. Sie erklärt: "Ich habe gestern überlegt, ein romantisches Foto von Gerald und mir zu posten. Aber nachdem ich bei Instagram nur romantische Fotos gesehen habe, habe ich beschlossen, den Valentinstag zu boykottieren, weil man auch an anderen Tagen Liebe zeigen soll und nicht nur am 14.02., wenn alle mit überteuerten Blumen durch die Gegend rennen."

Ihr Schatz scheint das ähnlich zu sehen. Auch auf seiner Instagram-Seite sucht man vergeblich nach einem romantischen Foto. Mit dieser Einstellung ist das Paar nicht allein. Amira und Oliver Pocher haben den Tag der Liebe beispielsweise getrennt voneinander verbracht. Die dunkelhaarige Schönheit ist ebenfalls der Meinung, dass man seinem Partner an allen Tagen des Jahres zeigen sollte, wie viel er einem bedeutet...