Anna & Gerald Heiser: Rückkehr nach Deutschland! Ihre Existenz steht auf dem Spiel

Nachdem Anna und Gerald von der Taufe ihrer Tochter Alina zurückkehren, werden sie wieder mit nicht ganz so schönen Dingen konfrontiert: Ihre Ernte könnte wegen des ausbleibenden Regens ausfallen. "Mein Maisfeld ist gerade mein größtes Sorgenkind", meint Gerald Heiser, als er über den trockenen Boden geht. Eine ausfallende Ernte würde die Existenz der Familie bedrohen. "Es gab keinen Regen, wir müssen ständig bewässern", erzählt der 38-Jährige Landwirt. Ob sich die Wetterlage in Namibia in nächster Zeit ändern wird, ist bislang noch ungewiss...