Anna Heiser: Besorgniserregende Mami-Beichte!

Während einer Fragerunde will ein User wissen, ob Anna sich große Sorgen macht, wenn ihre Kinder draußen spielen. "Nicht wirklich Angst, aber sie können leider nicht unbeaufsichtigt draußen spielen, da die Gefahr da ist, dass eine Schlange in den Garten kommt, was schon öfter vorgekommen ist", verrät sie. "Und da die Kinder neugierig sind, möchte ich es nicht riskieren. Nicht bei jedem Schlangenbiss stirbt man sofort, aber es kann schon sehr gefährlich werden."

Da ihre Kinder noch sehr klein sind und das Risiko nicht selbst einschätzen können, dürfen sie in den nächsten Jahren also definitiv nicht unbeaufsichtigt im Garten spielen. Wenn es um ihre Sprösslinge geht, will Anna eben nichts riskieren! Und auch Ehemann Gerald weiß natürlich, welche Gefahren in Namibia lauern können...