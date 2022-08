Anne Heche: Vor der Beerdigung kommen alle Details raus!

Dem amerikanischen Portal "E! News" liegt die Sterbeurkunde vor, in der steht, dass Anne bereits am 18. August eingeäschert wurde. Demnach soll die Schauspielerin auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles beerdigt werden. Auf dem Friedhof wurden bereits Hollywood-Stars wie Judy Garland, Mel Blanc und Mickey Rooney beigesetzt. Anne Familie bestätigte die Informationen jedoch noch nicht.